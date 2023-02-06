На побережье Израиля обрушился шторм "Барбара", есть пострадавшие

В понедельник, 6 февраля, Израиль оказался под ударом мощного зимнего шторма, получившего название "Барбара", который принес с собой сильный ветер, проливной дождь и почти минусовую температуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В результате непогоды 11-летний мальчик получил серьезные ранения из-за упавшей ветки дерева в центральном городе Тель Монд, а 13-летняя девочка получила легкие травмы при аналогичных обстоятельствах в пригороде Тель-Авива Ор Иегуда.

В то же время 75-летняя женщина и мужчина 40 лет получили легкие травмы в прибрежном городе Нетания, а 81-летняя женщина - легкие травмы в Тель-Авиве, обе были сбиты с ног сильным ветром.

אשדוד עם הרוח הכי חזקה בארץ, נכון לעכשיו: רוח ממוצעת של 65 קמ"ש ומשבים של קרוב ל-100 קמ"ש.

וזאת כבר התוצאה: פיגומים של בניין קרסו. אין נפגעים pic.twitter.com/aPz7kGOFOj — almog boker (@bokeralmog) February 6, 2023

В Западной Галилее четыре человека получили легкие травмы в результате ДТП, которое произошло после того, как на один из автомобилей упала ветка дерева.

В Ашдоде на юге Израиля от шторма на одной из строек обрушились строительные леса, повредив линию электропередачи. На Голанских высотах на северо-востоке страны идет сильный снегопад, из-за него закрыли для посетителей главный горнолыжный курорт на горе Хермон.

По данным Управления водных ресурсов Израиля, Галилейское море за последние сутки поднялось на 1,5 сантиметра на фоне сильного дождя.

По прогнозам метеорологов, непогода сохранится в Израиле как минимум до четверга. Синоптики прогнозируют, что во вторник температура по всему Израилю продолжит снижаться, угроза ливневых осадков и шквалистого ветра сохранится.