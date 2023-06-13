На узбережжі Чорного моря в Одеській області виявили сальмонелу та кишкову інфекцію

Після підриву Каховської ГЕС на пляжах в Одеській області взяли проби морської води. Фахівці під час перевірки виявили сальмонелу та кишкову інфекцію.

Про це розповів керівник департаменту екології Одеської ОВА Павло Буланович під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна .

"За мікробіологією є застереження. Сьогодні виявлено три проби, що містять сальмонелу та збудників кишкової інфекції", - розповів Буланович.

За його словами, інфекцію виявили на пляжі Ланжерон, місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

В ОВА закликають населення не відвідувати узбережжя Чорного моря, а тим більше купатися. Також слід відмовитися від вживання морепродуктів.

Держпродспоживслужба своєю чергою повідомила, що в Одеській області посилено стабілізаційні заходи. За 10-11 червня не допущено до обігу понад 200 кг риби, що не відповідала вимогам законодавства.

Державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження наразі здійснюють 56 державних лабораторій. Вже перевірено Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки. Порушень не виявлено. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області.о.

Також Держпродспоживслужба контролюватиме ціни на бутильовану воду. Наразі підвищення не зафіксовано.

Водночас за даними регіональної екоінспекції, донині зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім ситуація почала стабілізуватися.

Випадки холери та кишкової палички в Україні

Через підрив Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Через це у Херсонській області фіксують випадки холери та кишкової палички.

Варто зазначити, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

За інформацією МОЗ, в Україні не зафіксували спалаху інфекційних хвороб після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.

При цьому постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.