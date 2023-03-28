На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК "Південь"

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки. Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.
"Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області напередодні великодніх свят та поминальних днів низка кладовищ буде закрита для відвідування через високу мінну небезпеку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.