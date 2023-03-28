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На побережье Черного моря из-за шторма выросла минная опасность, - ОК "Юг"

Фото: на побережье Черного моря из-за шторма выросла минная опасность (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Штормовая погода в Черном море привела к увеличению минной опасности. Волнами могут вынести опасные предметы вдоль всей береговой линии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

По данным командования, с начала 2023 года в прибрежную зону Одесской, Николаевской областей и Грузии море вынесло около 20 мин.

"Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области накануне пасхальных праздников и поминальных дней ряд кладбищ будет закрыт для посещения из-за высокой минной опасности.

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