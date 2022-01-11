Узбекским журналистам запретили освещать события в Казахстане, - "Радио Свобода"

Сообщается, что некоторых блогеров и журналистов уже вызывали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему", "​не распространять видеозаписи"​ и "​не призывать к митингам".

Один из блогеров на условиях анонимности сообщил, что запрет на освещение событий в Казахстане наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

"Это неофициальный приказ. Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", - отметил он.

Сообщается, что даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане не освещали протесты и беспорядки в соседней стране. Кроме того, ряд активистов, которые известны в узбекском сегменте соцсетей, сообщили об угрозах от анонимных профилей за посты и комментарии о событиях в Казахстане.

Еще один активист сообщил, что его вызывали в органы внутренних дел из-за поста "Когда же проснутся узбеки?!". Его убедительно попросили не писать о казахах, а также обязали написать расписку. Причем разъяснительная работа ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и с теми, кто резко высказывает свое мнение.