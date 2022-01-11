ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Узбекским журналистам запретили освещать события в Казахстане, - "Радио Свобода"

Новина українською →
Ташкент, Вторник 11 января 2022 17:15
Узбекским журналистам запретили освещать события в Казахстане, - "Радио Свобода" Фото: беспорядки в Казахстане не освещались в соседней стране (t me ressentiment_channel)
Автор: Юлия Бойко

Журналистам и блогерам в Узбекистане запретили освещать события в Казахстане. Есть информация о том, что это неофициальный приказ местной спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на узбекскую службу "Радио Свобода".

Сообщается, что некоторых блогеров и журналистов уже вызывали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему", "​не распространять видеозаписи"​ и "​не призывать к митингам".

Один из блогеров на условиях анонимности сообщил, что запрет на освещение событий в Казахстане наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

"Это неофициальный приказ. Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", - отметил он.

Сообщается, что даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане не освещали протесты и беспорядки в соседней стране. Кроме того, ряд активистов, которые известны в узбекском сегменте соцсетей, сообщили об угрозах от анонимных профилей за посты и комментарии о событиях в Казахстане.

Еще один активист сообщил, что его вызывали в органы внутренних дел из-за поста "Когда же проснутся узбеки?!". Его убедительно попросили не писать о казахах, а также обязали написать расписку. Причем разъяснительная работа ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и с теми, кто резко высказывает свое мнение.

Напомним, спустя неделю с начала протестов ситуация в Казахстане стабилизировалась, сегодня было назначено новое правительство.

Также сообщалось, что уже через два дня начнется вывод миссии ОДКБ из страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Узбекистан
NEWS
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
DAILY
Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать