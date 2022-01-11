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Узбецьким журналістам заборонили висвітлювати події в Казахстані, - "Радіо Свобода"

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Ташкент, Вівторок 11 січня 2022 17:15
Узбецьким журналістам заборонили висвітлювати події в Казахстані, - "Радіо Свобода" Фото: заворушення в Казахстані не висвітлювалися в сусідній країні (t me ressentiment_channel)
Автор: Юлія Бойко

Журналістам і блогерам в Узбекистані заборонили висвітлювати події в Казахстані. Є інформація про те, що це неофіційний наказ місцевої спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на узбецьку службу "Радіо Свобода".

Повідомляється, що деяких блогерів і журналістів вже викликали до правоохоронних органів, де попросили "менше писати на цю тему", "не поширювати відеозаписи" і "не закликати до мітингів".

Один з блогерів на умовах анонімності повідомив, що заборону на висвітлення подій в Казахстані наклала Служба державної дезпеки (СДБ) Узбекистану.

"Це неофіційний наказ. Я розмістив на своїх каналах 2-3 відеоролика про мародерство в Казахстані. Але потім мені подзвонили з Агентства інформації та масових комунікацій, попросили видалити ці відеоролики і більше не розміщувати їх. Від нас вимагали не говорити, не показувати і не обговорювати події в Казахстані", - зазначив він.

Повідомляється, що навіть центральні видання, радіо і телеканали в Узбекистані не висвітлювали протести і заворушення в сусідній країні. Крім того, низка активістів, які відомі в узбецькому сегменті соцмереж, повідомили про погрози від анонімних профілів за пости і коментарі про події в Казахстані.

Ще один активіст повідомив, що його викликали до органів внутрішніх справ через пост "Коли ж прокинуться узбеки?!". Його переконливо попросили не писати про казахів, а також зобов'язали написати розписку. Причому роз'яснювальна робота ведеться не тільки з тими, хто висвітлює події в Казахстані, але і з тими, хто різко висловлює свою думку.

Нагадаємо, через тиждень з початку протестів ситуація в Казахстані стабілізувалася, сьогодні було призначено новий уряд.

Також повідомлялося, що вже через два дні розпочнеться виведення місії ОДКБ з країни.

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