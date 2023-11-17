В Узбекистане потерпел крушение военный вертолет Ми-8 во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Узбекистана в Telegram.

"17 ноября в 20:15 вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение", - говорится в сообщении.

В результате аварии экипаж вертолета погиб.

При этом отмечается, что в настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.

Авиакатастрофы

В конце августа военный вертолет Соединенных Штатов Boeing MV-22B Osprey разбился во время совместных учений вместе с Австралией и Филиппинами. На его борту находились 23 военнослужащих.

В тот же месяц у авиабазы Мирамар в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet.

Помимо этого в конце октября российский военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в аэропорту Гиссар в Таджикистане.

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