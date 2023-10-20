У Таджикистані згорів російський Іл-76. На борту було вісім осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

За попередніми даними, загоряння літака сталося під час зльоту в одному з двигунів. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів.

Також повідомляється, що на борту літака перебувало 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

Фото: літак Іл-75 (t.me/breakingmash)

Варто зауважити, що останнім часом літаки РФ часто потрапляють у різні катастрофи. Зокрема 23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.

Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".

Також з'явилося відео моменту авіакатастрофи літака в Малі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.