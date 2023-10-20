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У Таджикистані згорів російський Іл-76. На борту було вісім осіб

П'ятниця 20 жовтня 2023 22:52
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У Таджикистані згорів російський Іл-76. На борту було вісім осіб Ілюстративне фото: літак Іл-76 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військово-транспортний літак Іл-76 загорівся в аеропорту Гіссар у Таджикистані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

За попередніми даними, загоряння літака сталося під час зльоту в одному з двигунів. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів.

Також повідомляється, що на борту літака перебувало 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

У Таджикистані згорів російський Іл-76. На борту було вісім осібФото: літак Іл-75 (t.me/breakingmash)

Варто зауважити, що останнім часом літаки РФ часто потрапляють у різні катастрофи. Зокрема 23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.

Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".

Також з'явилося відео моменту авіакатастрофи літака в Малі.

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ИЛ-76 Російська Федерація Таджикистан
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