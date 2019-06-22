В Узбекистане женщина впервые возглавила Сенат

В Узбекистане впервые в истории страны женщина возглавила верхнюю палату парламента - Сенат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что 21 июня члены Сената выбрали лидером Танзилу Норбоеву. До того она была вице-премьером и председателем правительственного комитета по вопросам женщин.

Предыдущий председатель Сената Нигматулла Юлдошев 20 июня был переведен на должность генерального прокурора. Он заменил на этом посту уволенного Отабека Муродова, обвиняемого во взяточничестве.

Ранее РБК-Украина писало, что послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах впервые в истории королевства стала женщина. Указ о ее назначении подписал король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Напомним, в 2018 году новым президентом Эфиопии стала женщина впервые в истории страны - парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде. Кроме того, премьер-министр назначил в кабмин Эфиопии десять женщин, и, таким образом, количество мужчин и женщин в правительстве сравнилось.