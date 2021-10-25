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В Узбекистане состоялись выборы президента

Автор: Анна Полисученко

В Узбекистане состоялись выборы президента. Явный фаворит - действующий президент Шавкат Мириёев, который баллотируется на второй срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Первые предварительные итоги голосования ожидаются в понедельник.

Мирзиёев, который баллотируется на высший государственный пост от правящей Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовал в Ташкенте. Вместе с ним на участок для голосования пришли девять членов его семьи.

Явка на выборах, по официальным данным, превысила 80 процентов.

На пост президента Узбекистана претендуют пять кандидатов. Они были выдвинуты пятью легально действующими в стране партиями. Многочисленные политические аналитики, журналисты и правозащитники утверждают, что выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители реальной оппозиции.

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Узбекистан