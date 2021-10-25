В Узбекистані відбулися вибори президента

Перші попередні підсумки голосування очікуються в понеділок.

Мірзієєв, який балотується на вищий державний пост від правлячої Ліберально-демократичної партії Узбекистану, проголосував у Ташкенті. Разом з ним на дільницю для голосування прийшли дев'ять членів його сім'ї.

Явка на виборах, за офіційними даними, перевищила 80 відсотків.

На пост президента Узбекистану претендують п'ять кандидатів. Вони були висунуті п'ятьма легально діючими в країні партіями. Численні політичні аналітики, журналісти і правозахисники стверджують, що вибори в Узбекистані не можна назвати конкурентними: до них не були допущені представники реальної опозиції.