В Узбекистане разбился военный самолет Афганистана

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на gazeta.uz.
В Минобороны сообщили, что в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее.
"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС", - сообщил начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.
По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета. Двух военных госпитализировали.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась. Люды пытаются убежать из страны, отчаянно штурмуют самолеты.
Отметим, американские военные открыли "предупредительный" огонь в аэропорту Кабула. В результате погибли минимум пять человек.