В Узбекистане разбился военный самолет Афганистана

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на gazeta.uz .

В Минобороны сообщили, что в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС", - сообщил начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета. Двух военных госпитализировали.