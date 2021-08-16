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В Узбекистане разбился военный самолет Афганистана

Автор: Анастасия Рокитна

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на gazeta.uz.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС", - сообщил начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета. Двух военных госпитализировали.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась. Люды пытаются убежать из страны, отчаянно штурмуют самолеты.

Отметим, американские военные открыли "предупредительный" огонь в аэропорту Кабула. В результате погибли минимум пять человек.

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АвиакатастрофаАфганистанУзбекистан