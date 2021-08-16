В Узбекистані розбився військовий літак Афганістану

У Шерабадському районі Сурхандар'їнської області Узбекистану розбився літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану. Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на gazeta.uz.
У Міноборони повідомили, що на даний час вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше.
"Дійсно, напередодні в Сурхандар'їнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС", - повідомив начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.
За непідтвердженими даними, пасажирам вдалося зістрибнути з парашутом перед падінням літака. Двох військових госпіталізували.
Нагадаємо, ситуація в Афганістані загострилася. Люди намагаються втекти з країни, відчайдушно штурмують літаки.
Зазначимо, американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.