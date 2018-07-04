В Узбекистане при попытке ограбления банка задержали троих украинцев

Украинцы попытались вскрыть депозитные ячейки в банке специальными инструментами

В Узбекистане правоохранители во вторник, 3 июля, задержали троих граждан Украины за попытку ограбления банка. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным МВД страны, задержание прошло в Ташкенте. Правоохранителями установлено, что украинцы 16 мая 2018 года открыли депозитные ячейки в банке. Позже они попытались вскрыть ячейки специальными инструментами. В этот момент их и задержали.

Отметим, при этом фамилии задержанных не называются. Указано что это граждане "Ш.Б.", "Б.В." и ранее судимый - "А.С", с которым первые два якобы вступили в сговор.

Напомним, в мае 2018 года в столице Италии Риме сотрудники полиции арестовали двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского.