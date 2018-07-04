Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Узбекистані при спробі пограбування банку затримали трьох українців

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 16:37
Ілюстративне фото (fergananews)
Ілюстративне фото (fergananews)

Українці спробували розкрити депозитні скриньки в банку спеціальними інструментами

В Узбекистані правоохоронці у вівторок, 3 липня, затримали трьох громадян України за спробу пограбування банку. Про це повідомили в прес-центрі Міністерства внутрішніх справ Узбекистану.

За даними МВС країни, затримання відбулося в Ташкенті. Правоохоронцями встановлено, що українці 16 травня 2018 року відкрили депозитні скриньки в банку. Пізніше вони спробували розкрити скриньки спеціальними інструментами. В цей момент їх затримали.

Відзначимо, при цьому прізвища затриманих не називаються. Зазначено, що це громадяни "Ш. Б.", "Б. В." та раніше судимий - "А. С", з яким перші два нібито вступили в змову.

Нагадаємо, в травні 2018 року в столиці Італії Римі співробітники поліції заарештували двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського.

У Харкові напали на пенсіонерів та підпалили їх будинок, є загиблий та постраждала
Теги публікації: Узбекистан, ограбление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся