В Узбекистані при спробі пограбування банку затримали трьох українців

Українці спробували розкрити депозитні скриньки в банку спеціальними інструментами

В Узбекистані правоохоронці у вівторок, 3 липня, затримали трьох громадян України за спробу пограбування банку. Про це повідомили в прес-центрі Міністерства внутрішніх справ Узбекистану.

За даними МВС країни, затримання відбулося в Ташкенті. Правоохоронцями встановлено, що українці 16 травня 2018 року відкрили депозитні скриньки в банку. Пізніше вони спробували розкрити скриньки спеціальними інструментами. В цей момент їх затримали.

Відзначимо, при цьому прізвища затриманих не називаються. Зазначено, що це громадяни "Ш. Б.", "Б. В." та раніше судимий - "А. С", з яким перші два нібито вступили в змову.

Нагадаємо, в травні 2018 року в столиці Італії Римі співробітники поліції заарештували двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського.