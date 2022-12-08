Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Москвою

Минулого місяця Росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай. Це частина зміни стратегії Москви після її вторгнення в Україну, що спонукало Європейський Союз різко скоротити свою залежність від російських енергоресурсів.

Але Мірзамахмудов сказав, що Узбекистан ще не отримав пропозиції. "Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз", - сказав він, зазначивши, що велися переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це буде "технічний контракт", а не союз.

"Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт лише у тому випадку, якщо ми на нього погодимося, інакше - ні", - сказав він.

Холодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції відображає зростаючі труднощі Москви у нав'язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам у той час, коли вона все більше ув'язує у війні в Україні.

Однак Узбекистан, як і раніше, частково залежить від іноземного газу. Країна, в тому числі столиця Ташкент, останні кілька днів відчувала нестачу газу, оскільки споживання різко зросло через холодний період.

Мірзамахмудов сказав, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт 6 млн кубометрів газу на день до Китаю.

Загалом у країні виробляється близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт - 2,7 млрд кубометрів, сказав він.