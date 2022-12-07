США і Британія погодилися збільшити експорт американського газу

Лідери США і Британії оголосили про партнерство у питаннях енергетичної безпеки і створили спільну групу на чолі з представниками Вестмінстера та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як повідомляє видання, згідно з угодою США передбачають більше ніж удвічі, порівняно з 2021 роком, наростити обсяги скрапленого природного газу (СПГ), що експортуватиметься до Британії протягом 2023 року. Британський уряд заявив, що в рамках газової угоди США "прагнуть" експортувати принаймні 9-10 млрд кубометрів СПГ протягом наступного року через термінали Сполученого Королівства.

Крім того, обидві країни також мають намір співпрацювати над прискоренням екологічних ініціатив, таких як декарбонізація аерокосмічної промисловості, розвиток ринку електромобілів і розробка енергоефективних приладів. Вони також планують продовжувати співпрацю над ядерними, водневими та вуглецевими проєктами.

"Разом Сполучене Королівство та США забезпечать глобальну ціну на енергію, а безпекою наших національних поставок більше ніколи не зможуть маніпулювати примхи режиму, що зазнає невдачі", - підкреслив прем'єр-міністр Британії Раші Сунак.

При цьому, як зазначає The Guardian, Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення Росії в Україну, але постраждала від величезного зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за альтернативні поставки, поспішаючи заповнити свої газові сховища. Цьогоріч Британія виявилася ключовим шлюзом для імпорту та реекспорту СПГ до Європи, однак відсутність у британців газових сховищ означає, що цієї зими вони все ще можуть зіткнутися з обмеженим енергопостачанням.

За інформацією видання, про цю угоду США і Британії ходили чутки протягом кількох місяців, і експерти ринку сумнівалися, наскільки велике збільшення газу вона передбачає. Проте дані служби відстеження суден ICIS LNG Edge показали, що Великобританія імпортувала 3,9 млрд кубометрів СПГ зі США в 2021 році, що становить 26% загального імпорту СПГ у Британії.

"За 12 місяців до жовтня 2022 року Великобританія імпортувала 9,7 млрд кубометрів американського СПГ, що становить 42% від загального обсягу імпорту", - засвідчила The Guardian.