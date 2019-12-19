Журнал The Economist назвал страну года

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По мнению редакции, в 2019 году положение дел в этой стране стало менее деспотичным

Узбекистан стал страной года по версии авторитетного британского журнала The Economist, опередив Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт журнала.

Как отмечает издание, позитивные изменения в этой стране начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиеев инициировал реформы, "которые ускорились за последний год".

"Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью. Режим прежнего президента, Ислама Каримова, заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба", - говорится в материале.

После смерти Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиеев. Поначалу мало что изменилось, но в 2018 году новый президент перешел к реформам.

"Правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов, приняло решение закрыть одну из самых суровых тюрем "Жаслык". Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику", - отмечается в журнале.

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году "ни одна другая страна не продвинулась так далеко".

Узбекистан опередил Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.

Новая Зеландия была отмечена журналом за действия правительства после нападений на мечети в городе Крайстчерч, Северная Македония - за уступки Греции и смену своего названия, а Судан - за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

Напомним, еще в 2007 году журнал предсказывал военное вторжение России в Украину. Издание отмечало, что вторжение Кремля может произойти во время третьего президентского срока Владимира Путина, что и случилось в итоге. Также предсказывалось, что во время вторжения президентом США будет Барак Обама.

Также РБК-Украина писало, что гривна поднялась в рейтинге валют журнала The Economist. Украинская валюта поднялась с предпоследнего на пятое место с конца в списке самых недооцененных валют.



