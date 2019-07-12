Гривна поднялась в рейтинге валют журнала The Economist

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс должен находиться на уровне 9,93 грн/доллар, утверждают авторы индекса Биг-Мака

Украинская гривна поднялась с предпоследнего на пятое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания The Economist за июль 2019 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США - 5,74 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,3% по сравнению с фактическим обменным курсом 25,65 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в январе 2019 года украинская гривна заняла второе место в списке самых недооцененных валют - курс украинской валюты был недооценен на 65,2%.

В пятерку самых недооцененных валют мира в июле 2019 года также вошли денежные единицы,России, Малайзии, ЮАР и Румынии.

economist.com

Переоцененной валютой является только швейцарский франк. В этой стране Биг-Мак стоит на 14,0% дороже, чем в США.

economist.com

Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.