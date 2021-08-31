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Узбекистан не откроет границы с Афганистаном в ближайшее время, - МИД

Автор: Наталья Скороход

Граница Узбекистана с Афганистаном закрыта и ее не откроют в ближайшее время. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел
Республики Узбекистан.

В заявлении министерства сказано, что в целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется.

Также там заявили, что в ближайшее время границу открывать не собираются.

"В ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" на узбекско-афганской границе не планируется", - говорится в сообщении.

Также узбекские власти заявляют, что будут наказывать за любые попытки пересечения границы.

"Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", - заявили в МИД Узбекистана.

Также там подтвердили, что не будут принимать беженцев из Афганистана.

"Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране", - заявили в Узбекистане.

Напомним, что о трудностях с пересечением афганцами границы с Узбекистаном сообщалось и ранее. Афганцам отказывают в визах.

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Афганистан