Узбекистан отказывается принимать афганских беженцев, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Граждане Афганистана, подавшие заявки на получение узбекской визы в последние месяцы, сообщили изданию, что Узбекистан отказывает им в визах.

Узбекистан долгое время держал плотно закрытую границу с Афганистаном, опасаясь наплыва экстремистов. После того, как военные действия в Афганистане усилились, участились сообщения о том, что бегущих афганских солдат не впускают в Узбекистан и отправляют обратно.

По сообщению МИД Узбекистана, 84 афганских военнослужащих в субботу перешли на территорию Узбекистана и попросили о помощи. Однако в министерстве заявили, что связывались с афганскими официальными лицами по поводу их возвращения.

То же коснулось и обычных граждан. К примеру, Файзад Хасанзод уже три года живет в Узбекистане с братом и управляет рестораном. Он надеялся вытащить своих родных из Афганистана после обострения ситуации с талибами.

"Два месяца назад я подал заявление на визу для родителей, брата и сестры. Обычно на его получение уходит неделя, но мы до сих пор не получили никакого ответа", - отметил бизнесмен.

Сколько афганских беженцев было принято Узбекистаном, остается неясным. В понедельник Генеральная прокуратура страны заявила, что 158 афганских мирных жителей и солдат пытались незаконно проникнуть в Узбекистан через реку. В том же заявлении говорится, что 22 афганских боевых самолета и 24 военных вертолета с 585 афганскими военнослужащими незаконно вторглись в воздушное пространство Узбекистана и были вынуждены приземлиться в Термезе. Позже Генеральная прокуратура отозвала это заявление.