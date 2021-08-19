Узбекистан відмовляється приймати афганських біженців, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Громадяни Афганістану, які подали заявки на отримання узбецької візи в останні місяці, повідомили виданню, що Узбекистан відмовляє їм у візах.

Узбекистан довгий час тримав щільно закритий кордон з Афганістаном, побоюючись напливу екстремістів. Після того, як військові дії в Афганістані посилилися, почастішали повідомлення про те, що афганських солдатів, що біжать, не впускають в Узбекистан і відправляють назад.

За повідомленням МЗС Узбекистану, 84 афганських військовослужбовців у суботу перейшли на територію Узбекистану і попросили про допомогу. Однак у міністерстві заявили, що зв'язувалися з афганськими офіційними особами з приводу їх повернення.

Те ж торкнулося і звичайних громадян. Наприклад, Файзад Хасанзод вже три роки живе в Узбекистані з братом та управляє рестораном. Він сподівався витягнути своїх рідних з Афганістану після загострення ситуації з талібами.

"Два місяці тому я подав заяву на візу для батьків, брата і сестри. Зазвичай на її отримання йде тиждень, але ми досі не отримали жодної відповіді", - зазначив бізнесмен.

Скільки афганських біженців було прийнято Узбекистаном, залишається неясним. У понеділок Генеральна прокуратура країни заявила, що 158 афганських мирних жителів і солдатів намагалися незаконно проникнути в Узбекистан через річку. У тій же заяві йдеться, що 22 афганських бойових літаки і 24 військових вертольоти з 585 афганськими військовослужбовцями незаконно вторглися в повітряний простір Узбекистану і були змушені приземлитися в Термезі. Пізніше Генеральна прокуратура відкликала цю заяву.