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Узбекистан відмовляється приймати афганських біженців, - ЗМІ

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Узбекистан, Четвер 19 серпня 2021 03:37
Узбекистан відмовляється приймати афганських біженців, - ЗМІ Фото: Узбекистан відмовляється приймати афганських біженців (piqsels.com)
Автор: Наталья Скороход

Узбекистан відмовляє у візах афганським біженцям. Посилаються на поширення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Громадяни Афганістану, які подали заявки на отримання узбецької візи в останні місяці, повідомили виданню, що Узбекистан відмовляє їм у візах.

Узбекистан довгий час тримав щільно закритий кордон з Афганістаном, побоюючись напливу екстремістів. Після того, як військові дії в Афганістані посилилися, почастішали повідомлення про те, що афганських солдатів, що біжать, не впускають в Узбекистан і відправляють назад.

За повідомленням МЗС Узбекистану, 84 афганських військовослужбовців у суботу перейшли на територію Узбекистану і попросили про допомогу. Однак у міністерстві заявили, що зв'язувалися з афганськими офіційними особами з приводу їх повернення.

Те ж торкнулося і звичайних громадян. Наприклад, Файзад Хасанзод вже три роки живе в Узбекистані з братом та управляє рестораном. Він сподівався витягнути своїх рідних з Афганістану після загострення ситуації з талібами.

"Два місяці тому я подав заяву на візу для батьків, брата і сестри. Зазвичай на її отримання йде тиждень, але ми досі не отримали жодної відповіді", - зазначив бізнесмен.

Скільки афганських біженців було прийнято Узбекистаном, залишається неясним. У понеділок Генеральна прокуратура країни заявила, що 158 афганських мирних жителів і солдатів намагалися незаконно проникнути в Узбекистан через річку. У тій же заяві йдеться, що 22 афганських бойових літаки і 24 військових вертольоти з 585 афганськими військовослужбовцями незаконно вторглися в повітряний простір Узбекистану і були змушені приземлитися в Термезі. Пізніше Генеральна прокуратура відкликала цю заяву.

Також МЗС Узбекистану попередило, що будь-які спроби порушення кордону будуть "жорстко припинені". У міністерстві заявили, що узбецька влада підтримує "тісні контакти" з талібами з прикордонних питань.

Нагадаємо, що в Узбекистані розбився афганський літак. У ньому знаходилися військові.

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