Узбекистан отказался принимать сахар с Украины

Иллюстративное фото (Укрцукор)

В Узбекистане издали запрет принимать любые грузы с Украины

Узбекистан приостановил импорт украинского сахара и вообще не принимает никаких грузов, которые поступают из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Отмечается, что на данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются. В ассоциации сообщают, такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы с Украины.

"Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние пол года основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", - отметила руководитель аналитического отдела "Укрцукра" Руслана Бутило.

По ее словам, ассоциация направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и уладить ситуацию, о задержании украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.

"Напомним, по 2017/2018 МГ Украина поставила на внешние рынки 560,4 тыс. т сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тыс. т сахара на сумму 79,1 млн долларов", - отметили в "Укрцукре".

Напомним, по данным Минагрополитики, за период с января до сентября 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 16,8 млрд долларов, а доля экспорта - 12,9 млрд.