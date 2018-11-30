ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Узбекистан отказался принимать сахар с Украины

Новости » Экономика    30.11.2018 - 23:33
Узбекистан отказался принимать сахар с Украины
Иллюстративное фото (Укрцукор)

В Узбекистане издали запрет принимать любые грузы с Украины

Узбекистан приостановил импорт украинского сахара и вообще не принимает никаких грузов, которые поступают из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Отмечается, что на данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются. В ассоциации сообщают, такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы с Украины.

"Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние пол года основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", - отметила руководитель аналитического отдела "Укрцукра" Руслана Бутило.

По ее словам, ассоциация направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и уладить ситуацию, о задержании украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.

"Напомним, по 2017/2018 МГ Украина поставила на внешние рынки 560,4 тыс. т сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тыс. т сахара на сумму 79,1 млн долларов", - отметили в "Укрцукре".

Напомним, по данным Минагрополитики, за период с января до сентября 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 16,8 млрд долларов, а доля экспорта - 12,9 млрд.

Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36% Украина за 10 месяцев увеличила экспорт товаров в ЕС на 16%, - ГФС
Новости Украины экспортСахар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь