Узбекистан ограничил работу соцсетей: пользователи жалуются на проблемы с Twitter и TikTok

Надзорные органы Узбекистана ограничили использование нескольких социальных сетей в стране из-за нарушения закона о персональных данных. Пользователи отмечают проблемы с работой Twitter и TikTok.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) Узбекистана.
"Ограничено использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении регулятора.
В ведомстве отметили, что ограничения на работу соцсетей введены "в установленном порядке до устранения выявленных недостатков". Регулятор не уточнил, какие именно социальные сети попали под ограничения.
По данным местного издания "Газета.uz", пользователи отмечают перебои в работе Twitter, TikTok и ряде других соцсетей. В частности, медленно или совсем не загружаются медиафайлы ,также не работает также мессенджер Skype.
Издание напоминает, что в конце января 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.
Позднее Узкомнадзор направил уведомление ряду зарубежных интернет-компаний, включая Facebook, Google, Microsoft Skype, Telegram, TikTok, Twitter о необходимости выполнения требований закона.