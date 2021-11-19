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Узбекистан ограничил полеты в Минск для граждан стран Ближнего Востока

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Узбекистан, Пятница 19 ноября 2021 13:16
Узбекистан ограничил полеты в Минск для граждан стран Ближнего Востока Фото: для граждан стран Ближнего Востока ограничили полеты из Узбекистана в Минск (mezon.io)
Автор: Иванна Шовкун

Авиалинии Узбекистана ограничили полеты в Минск для шести стран. Это касается граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

В управлении гражданской авиации Узбекистана сообщили, что с 17 ноября гражданам шести стран не разрешается садиться в самолеты, направляющиеся из Узбекистана в Минск. Также была приостановлена ​​продажа билетов на самолет для них. Деньги будут возвращены за уже проданные билеты.

"Я рад, что аргументы относительно ситуации на границе с Беларусью были признаны", - сказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Напомним, с 12 ноября белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" не принимает на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Также Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

А Европейский союз (ЕС) планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов.

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