Узбекистан ограничил полеты в Минск для граждан стран Ближнего Востока

Авиалинии Узбекистана ограничили полеты в Минск для шести стран. Это касается граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24 .

В управлении гражданской авиации Узбекистана сообщили, что с 17 ноября гражданам шести стран не разрешается садиться в самолеты, направляющиеся из Узбекистана в Минск. Также была приостановлена ​​продажа билетов на самолет для них. Деньги будут возвращены за уже проданные билеты.

"Я рад, что аргументы относительно ситуации на границе с Беларусью были признаны", - сказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.