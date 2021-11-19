Узбекистан обмежив польоти до Мінська для громадян країн Близького Сходу
Авіалінії Узбекистану обмежили польоти до Мінська для шести країн. Це стосується громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Лівії та Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.
В управлінні цивільної авіації Узбекистану повідомили, що з 17 листопада громадянам шести країн не дозволяється сідати в літаки, які прямують з Узбекистану до Мінська. Також було припинено продаж квитків на літак для них. Гроші буде повернуто за вже продані квитки.
"Я радий, що аргументи щодо ситуації на кордоні з Білоруссю були визнані", - сказав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.
Нагадаємо, з 12 листопада білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не приймає на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену.
Також Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену.
А Європейський союз (ЄС) планує у 2022 році провести низку націлених на боротьбу з нелегальним перевезенням мігрантів.