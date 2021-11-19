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Узбекистан обмежив польоти до Мінська для громадян країн Близького Сходу

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Узбекистан, П'ятниця 19 листопада 2021 13:16
Узбекистан обмежив польоти до Мінська для громадян країн Близького Сходу Фото: для громадян країн Близького Сходу обмежили польоти з Узбекистану до Мінська (mezon.io)
Автор: Іванна Шовкун

Авіалінії Узбекистану обмежили польоти до Мінська для шести країн. Це стосується громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Лівії та Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

В управлінні цивільної авіації Узбекистану повідомили, що з 17 листопада громадянам шести країн не дозволяється сідати в літаки, які прямують з Узбекистану до Мінська. Також було припинено продаж квитків на літак для них. Гроші буде повернуто за вже продані квитки.

"Я радий, що аргументи щодо ситуації на кордоні з Білоруссю були визнані", - сказав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

Нагадаємо, з 12 листопада білоруська національна авіакомпанія "Белавіа" не приймає на рейси з Туреччини до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену.

Також Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену.

А Європейський союз (ЄС) планує у 2022 році провести низку націлених на боротьбу з нелегальним перевезенням мігрантів.

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