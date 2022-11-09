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Узбекистан лоббирует отмену санкций против российского олигарха Усманова

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Европа, Среда 09 ноября 2022 11:26
Узбекистан лоббирует отмену санкций против российского олигарха Усманова Фото: российский олигарх Алишер Усманов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Узбекистан лоббирует снятие санкций ЕС с олигарха Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Он даже оказывает олигарху юридическую помощь для возможного обжалования в суде, если Евросоюз не согласится снять санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам двух собеседников издания, в Ташкенте использовали недавний приезд президента Европейского совета Шарля Мишеля 27-28 октября, чтобы высказать претензии по поводу санкций против Усманова.

"Мы не можем комментировать действия узбекского правительства, но санкции действительно препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам", - заявил спикер Усманова. В МИД Узбекистана переговоры по санкциям не комментируют.

Известно, что Усманов родился в Узбекистане. В Ташкенте говорят, что европейские санкции, подразумевающие замораживание активов, ограничили способность миллиардера инвестировать в Узбекистан.

Санкции против Усманова и его сестры

Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля. В обосновании санкций было указано, что Усманов имеет особенно тесные связи с Владимиром Путиным и является одним из его любимых олигархов.

Сестра Усманова Гульбахор Исмаилова также оказалась в санкционном списке ЕС. На нее были зарегистрированы некоторые из активов олигарха, в том числе яхта Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.

Как сообщалось, немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

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