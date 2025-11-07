ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Узбекистан інвестує у США понад 100 млрд доларів: Трамп оголосив про угоду

П'ятниця 07 листопада 2025 06:15
UA EN RU
Узбекистан інвестує у США понад 100 млрд доларів: Трамп оголосив про угоду Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Узбекистан уклали торговельну угоду. У рамках угоди в США буде інвестовано понад сотню млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в Truth Social.

"Я радий оголосити про неймовірну торговельно-економічну угоду між Сполученими Штатами та Узбекистаном", - написав президент США.

Згідно з угодою, протягом наступних трьох років Узбекистан придбає та інвестує в США 35 млрд доларів, а протягом наступних 10 років - понад 100 млрд.

"(Гроші підуть - ред.) у ключові американські сектори, включно з видобутком критично важливих корисних копалин, авіацією, виробництвом автозапчастин, інфраструктурою, сільським господарством, енергетикою та хімічною промисловістю, інформаційними технологіями тощо", - ідеться в пості.

Також Трамп додав, що висловлює подяку президенту Узбекистану, підкресливши, що США сподіваються на довгі та плідні відносини між країнами.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп провів зустріч і з низкою інших президентів країн Азії. Серед них був глава Казахстану Касим-Жомарт-Токаєв.

Незабаром глава Білого дому анонсував, що Казахстан приєднався до Авраамових угод і це була перша за його другий термін, яка пішла на цей крок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Узбекистан
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України