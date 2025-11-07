Узбекистан інвестує у США понад 100 млрд доларів: Трамп оголосив про угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Узбекистан уклали торговельну угоду. У рамках угоди в США буде інвестовано понад сотню млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в Truth Social.

Також Трамп додав, що висловлює подяку президенту Узбекистану, підкресливши, що США сподіваються на довгі та плідні відносини між країнами.

"(Гроші підуть - ред.) у ключові американські сектори, включно з видобутком критично важливих корисних копалин, авіацією, виробництвом автозапчастин, інфраструктурою, сільським господарством, енергетикою та хімічною промисловістю, інформаційними технологіями тощо", - ідеться в пості.

Згідно з угодою, протягом наступних трьох років Узбекистан придбає та інвестує в США 35 млрд доларів, а протягом наступних 10 років - понад 100 млрд.

"Я радий оголосити про неймовірну торговельно-економічну угоду між Сполученими Штатами та Узбекистаном", - написав президент США.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп провів зустріч і з низкою інших президентів країн Азії. Серед них був глава Казахстану Касим-Жомарт-Токаєв.

Незабаром глава Білого дому анонсував, що Казахстан приєднався до Авраамових угод і це була перша за його другий термін, яка пішла на цей крок.