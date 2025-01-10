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УЗА закликала не підвищувати тарифи на вантажі Укрзалізниці

П'ятниця 10 січня 2025 14:23
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УЗА закликала не підвищувати тарифи на вантажі Укрзалізниці Фото: УЗА закликала не підвищувати тарифи на вантажі Укрзалізниці (Віталій Носач, РБК-Укрїна)
Автор: Сергій Новіков

Українські аграрії пережили вже декілька підвищень тарифів від державних монополістів, і закликають відповідальні органи не підвищувати тариф на вантажні перевезення Укрзалізниці. Наразі рішення щодо цього підвищення ще не ухвалене, тож сподівання вони покладають на Мінрозвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Української зернової асоціації (УЗА) Миколу Горбачьова.

"Ми зверталися до Укрзалізниці, вони нас відправляють на міністерство. Рішення ще не ухвалено, всі чекають від міністерства. Але нам здається, що вже було кілька підвищень. І цього цілком достатньо, щоби не піднімати додатково ціну на зерно. Ми не підтримуємо", - наголосив Горбачьов.

За розрахунками аграріїв, у разі, якщо тариф буде підвищено, вартість перевезення зерна зросте на 30-40%. Тож до розгляду ситуації варто також залучити Антимонопольний комітет, переконаний він.

"Антимонопольний комітет має втручатися та має регулювати це ціноутворення. У них є законодавчі важелі для вирішення. Але, звісно, у зв'язку з виробничою необхідністю можуть і не звертати уваги на такі важелі", - каже Горбачьов.

Нагадаємо, за результатами трьох кварталів минулого року Укрзалізниця отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей.

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