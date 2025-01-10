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УЗА призвала не повышать тарифы на грузы Укрзализныци

Пятница 10 января 2025 14:23
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УЗА призвала не повышать тарифы на грузы Укрзализныци Фото: УЗА призвала не повышать тарифы на грузы Укрзализныци (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинские аграрии пережили уже несколько повышений тарифов от государственных монополистов, и призывают ответственные органы не повышать тариф на грузовые перевозки Укрзализныци. Сейчас решение по этому повышению еще не принято, поэтому надежду они возлагают на Минразвития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николая Горбачева.

"Мы обращались в Укрзализныцю, они нас отправляют на министерство. Решение еще не принято, все ждут от министерства. Но нам кажется, что уже было несколько повышений. И этого вполне достаточно, чтобы не поднимать дополнительно цену на зерно. Мы не поддерживаем", - подчеркнул Горбачев.

По расчетам аграриев, в случае, если тариф будет повышен, стоимость перевозки зерна вырастет на 30-40%. Поэтому к рассмотрению ситуации следует также привлечь Антимонопольный комитет, убежден он.

"Антимонопольный комитет должен вмешиваться и должен регулировать это ценообразование. У них есть законодательные рычаги для решения. Но, конечно, в связи с производственной необходимостью могут и не обращать внимания на такие рычаги", - говорит Горбачев.

Напомним, по результатам трех кварталов прошлого года Укрзализныця получила 1,7 млрд грн чистой прибыли. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации раскритиковали это решение и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек.

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Укрзализныця
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