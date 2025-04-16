УЗ не зможе розвиватися, доки не вирішить проблеми зі збитками пасажирського сегменту, - експерт

"Укрзалізниця" має знайти в собі сили та провести консультації з бізнесом. Єдине, що ми хочемо, - щоб тарифи були економічно обґрунтовані, тому що зараз цього немає. Витрати на вантажні перевезення роздуті, а розподіл цих витрат відбувається несправедливо. Не робиться жодного обліку того, товар везеться повагонно чи маршрутом, цілий рік чи сезонно, чи використовуються станції перевантажувальні, сортувальні, чи використовуються додаткові депо тощо. Все це просто розмазується загальним шаром. І відповідно - тарифи для кожного конкретного випадку економічно не обґрунтовані", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що на ситуацію з надлишковою інфраструктурою накладається внутрішнє субсидування пасажирських перевезень, яке генерує мільярдні збитки.

"Це все - величезні проблеми, і без вирішення цих проблем ми далі не можемо йти. Потрібно йти міжнародною практикою: справедливо визначити витрати, причому витрати на різні види транспортування, закласти нормальну норму прибутку, а не надприбутку, і лише тоді встановити тарифи. Ми всі виступаємо за це. Інакше будь-яке підвищення стане дуже поганим знаком для будь-якого потенційного інвестора", - резюмував експерт.

Як відомо, "Укрзалізниця" запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіталл Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.