УЗ не сможет развиваться, пока не решит проблемы с убытками пассажирского сегмента, - эксперт

"Укрзализныця" должна найти в себе силы и провести консультации с бизнесом. Единственное, что мы хотим, - чтобы тарифы были экономически обоснованы, потому что сейчас этого нет. Расходы на грузовые перевозки раздуты, а распределение этих расходов происходит несправедливо. Не делается никакого учета того, товар везется повагонно или маршрутом, круглый год или сезонно, используются ли станции перегрузочные, сортировочные, используются ли дополнительные депо и тому подобное. Все это просто размазывается общим слоем. И соответственно - тарифы для каждого конкретного случая экономически не обоснованы", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что на ситуацию с избыточной инфраструктурой накладывается внутреннее субсидирование пассажирских перевозок, которое генерирует миллиардные убытки.

"Это все - огромные проблемы, и без решения этих проблем мы дальше не можем идти. Нужно идти международной практикой: справедливо определить затраты, причем затраты на разные виды транспортировки, заложить нормальную норму прибыли, а не сверхприбыли, и только тогда установить тарифы. Мы все выступаем за это. Иначе любое повышение станет очень плохим знаком для любого потенциального инвестора", - резюмировал эксперт.

Как известно, "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.