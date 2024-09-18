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УЗ змінила низку маршрутів приміських потягів через масштабні пожежі у Полтавській області

Середа 18 вересня 2024 16:43
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УЗ змінила низку маршрутів приміських потягів через масштабні пожежі у Полтавській області Ілюстративне фото: УЗ змінила низку маршрутів потягів через пожежі у Полтавській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Низка приміських потягів Полтавської області будуть курсувати за зміненими маршрутами. Це пов'язано з масштабними пожежами у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як розповіли у компанії, упродовж цього тижня були залучені 7 пожежних поїздів та понад 70 залізничників для гасіння пожеж у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Там горять дерева в смугах відводу залізниці, кущі, суха трава та ліс.

"Наразі вони працюють на дільницях Мала Перещепинська - Нові Санжари, Мельня – Вирівка та вже ліквідували пожежу поблизу станції Кривий Ріг Західний", - сказано у повідомленні.

Через пожежу на дільниці Мала Перещепинська - Нові Санжари деякі приміські поїзди тимчасово курсують зміненим маршрутом.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що через повені у Польщі та Чехії було тимчасово скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України.

Пізніше стало відомо, що австрійська залізниця відкриває рух ділянкою, що сполучає Відень та Будапешт.

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