UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі: як тепер купити квитки

Фото: УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частина потягів, які рухались до або ж з Хелма змінюють свою кінцеву станцію на Дорохуськ. Усе через початок ремонтних робіт на польській залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Ремонтні роботи на польській залізниці триватимуть з 23 червня до кінця літа

В УЗ пояснили, якщо ви подорожуєте до Варшави або ж Любліна пересадковими потягами №23 Київ - Хелм, №93/93 Харків - Хелм, №120 Хелм - Дніпро, квитки необхідно шукати у застосунку за місцеми призначення "Дорохуськ". Ба більше, застосунок автоматично підказуватиме цю функцію. 

"У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниці". Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника", - додає "Укрзалізниця". 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПольща