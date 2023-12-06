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УЗ запустила сервіс бронювання квитків для військових: як він працює

Середа 06 грудня 2023 14:35
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УЗ запустила сервіс бронювання квитків для військових: як він працює Фото: УЗ запустила сервіс бронювання квитків для військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців, який доступний для 17 поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення потяга. Після цього на пошту замовника прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Зокрема важливо пред'явити військовий квиток або посвідчення офіцера.

"Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно", - додає "Укрзалізниця".

Військові можуть бронювати квитки не лише для себе, але й для побратимів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди до Львова та Одеси на тлі свят.

Зокрема УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати вже з 9 грудня.

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