УЗ запустила маршрут в Болгарию

В июне начал курсировать беспересадочный вагон в Болгарию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Указано, что время в пути составит 38 часов.

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"С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск - Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева к черноморским курортам Болгарии. И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро", - проинформировали в УЗ.

Указано, что в течение этого лета из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября. Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Напомним, ранее компания "Укрзализныця" предупредила о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов из-за большой загрузки.

Как писало РБК-Украина ранее, ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30. В частности, УЗ назначила очередные летние поезда в Одессу из Львова и Черновцов. На сегодняшний день в продаже есть места на все направления.