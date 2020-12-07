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УЗ назначила три дополнительных поезда на зимние праздники

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 12:35
УЗ назначила три дополнительных поезда на зимние праздники
Фото: киевский вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дополнительные поезда до Ивано-Франковска и Ворохты будут курсировать на Рождество и Новый год

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении. Поезда будут курсировать во время новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным пресс-службы, назначено курсирование таких дополнительных поездов:

  • №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска.
  • №149/150 Полтава - Ворохта; поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.
  • №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Напомним, "Укрзализныця" восстанавливает курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" № 357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд запустят с 18 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники.

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