УЗ запускает два дополнительных поезда в Польшу с 22 декабря: график движения

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Перемышль (Польша). Они будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Поезд №27/28
Поезд №19/20
В УЗ отмечают, что пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.
Перевозчик напоминает, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабмина.
Для поездки в поезде необходимо иметь один из документов, подтверждающий:
Ранее стало известно, что "Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славский (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.
Также РБК-Украина писало, что УЗ запускает самый длинный железнодорожный маршрут, который соединит Мариуполь и Рахов.