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УЗ запускает два дополнительных поезда в Польшу с 22 декабря: график движения

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Перемышль (Польша). Они будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

График движения

Поезд №27/28

  • будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать до конечной станции в 21:05;
  • из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20

  • будет отправляться из Львова в 04:13 и в Перемышль прибывать в 6:03.
  • из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

В УЗ отмечают, что пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.

Перевозчик напоминает, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабмина.

Для поездки в поезде необходимо иметь один из документов, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получения полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);
  • COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дия".

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славский (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.

Также РБК-Украина писало, что УЗ запускает самый длинный железнодорожный маршрут, который соединит Мариуполь и Рахов.

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УкрзализныцяЛьвовПольша