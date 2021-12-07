УЗ запускает два дополнительных поезда в Польшу с 22 декабря: график движения

График движения

Поезд №27/28

будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать до конечной станции в 21:05;

из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20

будет отправляться из Львова в 04:13 и в Перемышль прибывать в 6:03.

из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

В УЗ отмечают, что пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.

Перевозчик напоминает, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабмина.

Для поездки в поезде необходимо иметь один из документов, подтверждающий: