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УЗ запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас

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Черкаси, Субота 14 січня 2023 12:52
УЗ запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас Фото: УЗ запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України запускає швидкісний поїзд із Києва до Черкас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ – Черкаси", - йдеться у повідомленні.

Як курсуватиме рейс?

  • з Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щодня, крім вівторка, о 17:50 та прибуватиме до Черкас о 21:07;
  • із Черкас відправлятиметься з 21 січня щодня, крім середи, о 6:33 та прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки на цей поїзд вже доступні у додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

У компанії нагадали, що торік у Черкасах завершився проект електрифікації, який дозволить пустити через регіон швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадаємо, сьогодні в УЗ заявили, що всі потяги продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку поки що не спостерігається.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців та призначає потяг №110/109 Львів – Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

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