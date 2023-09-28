УЗ запроваджує воєнізовану охорону ще на шести пасажирських поїздах

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. У вересні до трьох рейсів приєднали ще шість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу УЗ.
До проекту долучено поїзди:
З червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:
Як повідомив директора філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Пасажир може викликати охорону через провідника або начальника поїзда.
За його словами, УЗ відновила проект з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. "Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати", - додав Александров.
Нагадаємо, з 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.
У 2020 році "Укрзалізниця" запровадила пілотний проект з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час війни цей проект було призупинено.