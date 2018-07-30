УЗ закупила у "Російських залізниць" нагородні значки вартістю понад 77 тисяч гривень

"Укрзалізниця" купила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник"

ПАТ "Укрзалізниця" купила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на 77 тисяч гривень. Про це свідчить тендер в системі електронних держзакупівель Prozorro.

Філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 значків "Почесний залізничник" у футлярі і бланки посвідчень до них. Очікується, що значки поставлять до 31 грудня 2018 року.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, нагородний знак "Почесний залізничник" виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містить дорогоцінних металів.

Договір купівлі-продажу підписали в. о. директора філії "Укрзалізниця" по закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін і директор Адміністративно-господарського управління Володимир Скубак з боку "Російських залізниць".

Нагадаємо, раніше директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков заявив, що РФ виграла спір у України у Всесвітній організації торгівлі по вагонах.