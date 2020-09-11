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УЗ закрыла продажу билетов на 6 станциях "красной зоны"

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной зоне" карантина. Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

На этих станция будет производиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:

  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;
  • №122/121 Николаев - Ровно;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №786/785 Киев - Шостка;
  • №774/773 Киев - Шостка;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
  • №601/602 Львов - Тячев;
  • №117/118 Киев - Черновцы.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет проводится в полном объеме.

Напомним, вчера Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине по уровню распространения коронавируса. РБК-Украина писало, какие города попали в "красную зону" карантина.

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