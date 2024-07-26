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УЗ вже рік не продає металобрухт, це завдає шкоди економіці, - експерт

Фото: УЗ вже рік не продає металобрухт, це завдає шкоди економіці (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-червня 2024 року збільшила експорт брухту чорних металів на 35,3%. Про це свідчать дані Державної митної служби. Водночас, на ринку спостерігається дефіцит брухту через відсутність продажів сировини з боку "Укрзалізниці", що вкрай негативно позначається на стані ряду галузей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

"Додатковим фактором тиску на ринок брухту є відсутність продажів одним з основних постачальників – АТ "Укрзалізниця". Залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го, й це вкрай негативно позначилося на ринку та діяльності усієї металургійної галузі України.

Такі умови створюють загрозу для діяльності вітчизняних металургів, оскільки часткове розблокування морського експорту сприяє збільшенню використання потужностей комбінатів", - вказують експерти видання. 

Вони додають, що обсяги виробництва сталі вже збільшилися у порівнянні з даними минулого року. Але для суттєвого збільшення рівня завантаженості потужностей достатнє забезпечення брухтом є критично важливим.

"Металобрухт є стратегічною сировиною для досягнення цілей вуглецевої нейтральності світовою металургією. Більшість розвинених країн світу наразі виступають за заборону експорту брухту, щоб зберегти критично важливу сировину в умовах переходу на "зелене" виробництво", - наголосили у GMK Center.

Нагадаємо, упродовж 2023 року "Укрзалізниця" провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту. Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів. 

Однак у вересні минулого року компанія перестала виставляти брухт на аукціони. В свою чергу бізнес-асоціації закликали уряд вплинути компанію та поновити продажі - адже їх відсутність загрожує УЗ зривом фінансового плану.

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