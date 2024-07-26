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УЗ уже год не продает металлолом, это наносит ущерб экономике, - эксперт

Фото: УЗ уже год не продает металлолом, это наносит ущерб экономике (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Брухтозаготовительная отрасль Украины по итогам января-июня 2024 года увеличила экспорт лома черных металлов на 35,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В то же время, на рынке наблюдается дефицит лома из-за отсутствия продаж сырья со стороны "Укрзализныци", что крайне негативно сказывается на состоянии ряда отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"Дополнительным фактором давления на рынок металлолома является отсутствие продаж одним из основных поставщиков - АО "Укрзализныця". Железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го, и это крайне негативно сказалось на рынке и деятельности всей металлургической отрасли Украины.

Такие условия создают угрозу деятельности отечественных металлургов, поскольку частичная разблокировка морского экспорта способствует увеличению использования мощностей комбинатов", - указывают эксперты издания.

Они добавляют, что объемы производства стали уже увеличились по сравнению с данными в прошлом году. Но для существенного увеличения уровня загруженности мощностей достаточное обеспечение ломом критически важно.

"Металлолом является стратегическим сырьем для достижения целей углеродной нейтральности мировой металлургией. Большинство развитых стран мира сейчас выступают за запрет экспорта лома, чтобы сохранить критически важное сырье в условиях перехода на "зеленое" производство", - отметили в GMK Center.

Напомним, в течение 2023 года "Укрзализныця" провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания получила более 535 млн грн дополнительных доходов.

Однако в сентябре прошлого года компания перестала выставлять лом на аукционы. В свою очередь, бизнес-ассоциации призвали правительство повлиять компанию и возобновить продажи - ведь их отсутствие грозит УЗ срывом финансового плана.

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