УЗ выделила 50 отдельных вагонов для доставки гуманитарной помощи

"Это позволит четко отделить гуманитарную миссию "Укрзализныци" от непосредственного нашей работы - перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

Чтобы отправить гумпомощь по железной дороге, необходимо оставить заявку на отправку через горячую линию УЗ по номеру 0 800 503 222 или 044 465 03 87 и указать характеристики груза. Приоритетными грузами являются медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.

После этого следует надежно упаковать гуманитарную помощь и нанести номер заявки с указанным именем, местом назначения и контактным номером лица, встречающего груз. Благодаря этим сведениям можно будет также отследить отправленную помощь.

Перевозчик оставляет за собой право проверки отправленного груза. Подробную информацию можно получить на сайте https://zalizna-dopomoga.info.

Напомним, с начала войны УЗ перевезла пассажирскими вагонами более 7,8 тысяч тонн гуманитарного груза, и отправила 1670 грузовых вагонов с гумпомощью по всей стране. Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.