УЗ виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги

"Це дозволить чітко відокремити гуманітарну місію "Укрзалізниці" від безпосередньої нашої роботи - перевезення пасажирів та вантажів, а також забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу", - йдеться у повідомленні.

Аби відправити гумдопомогу залізницею, необхідно залишити заявку на відправку через гарячу лінію УЗ за номером 0 800 503 222 або 044 465 03 87 та вказати характеристики вантажу. Пріоритетними вантажами є медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни.

Після цього слід надійно запакувати гуманітарну допомогу і нанести номер заявки із зазначеним ім’ям, місцем призначення та контактним номером особи, яка зустрічає вантаж. Завдяки цим відомостям можна буде також відстежити відправлену допомогу.

Перевізник залишає за собою право перевірки відправленого вантажу. Детальну інформацію можна отримати на сайті https://zalizna-dopomoga.info.

Нагадаємо, з початку війни УЗ перевезла пасажирськими вагонами понад 7,8 тисяч тонн гуманітарного вантажу, та відправила 1670 вантажних вагонів із гумдопомогою по всій країні. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.