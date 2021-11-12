УЗ вводит ограничения для электричек по Киевской области: что изменится
Фото: УЗ вводит ограничения на путешествия в пригородном сообщении Киевской области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" вводит ограничения на путешествия в пригородном сообщении Киевской области. Новые ограничения начинают действовать с 13 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".
С 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:
- или сертификата о вакцинации;
- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, что сделанный не более чем за 72 часа до рейса.
В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.