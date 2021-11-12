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УЗ вводит ограничения для электричек по Киевской области: что изменится

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 12:32
УЗ вводит ограничения для электричек по Киевской области: что изменится Фото: УЗ вводит ограничения на путешествия в пригородном сообщении Киевской области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" вводит ограничения на путешествия в пригородном сообщении Киевской области. Новые ограничения начинают действовать с 13 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".

С 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

  • или сертификата о вакцинации;
  • или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
  • или отрицательного экспресс-теста на COVID -19, что сделанный не более чем за 72 часа до рейса.

В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

Напомним, Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября.

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Укрзализныця
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