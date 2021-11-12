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УЗ вводить обмеження для електричок по Київській області: що зміниться

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 12:32
УЗ вводить обмеження для електричок по Київській області: що зміниться Фото: УЗ вводить обмеження на подорожі у приміському сполученні Київської області (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" вводить обмеження на подорожі у приміському сполученні Київської області. Нові обмеження починають діяти з 13 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

З 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

  • або сертифікату про вакцинацію;
  • або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
  • або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Нагадаємо, Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада.

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