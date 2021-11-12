УЗ вводить обмеження для електричок по Київській області: що зміниться
Фото: УЗ вводить обмеження на подорожі у приміському сполученні Київської області (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" вводить обмеження на подорожі у приміському сполученні Київської області. Нові обмеження починають діяти з 13 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".
З 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:
- або сертифікату про вакцинацію;
- або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.
У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.