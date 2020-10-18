ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

УЗ запрещает посадку в трех областных центрах

Украина, Воскресенье 18 октября 2020 20:43
УЗ запрещает посадку в трех областных центрах
Фото: начальник поезда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С полуночи понедельника, 19 октября, посадка пассажиров будет запрещена на железнодорожных станциях трех областных центров, которые попали в "красную зону" карантина. На этих станциях также не будет осуществляться продажа билетов на ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С полуночи поезда будут следовать без посадки пассажиров через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко. Высадка на этих станциях будет осуществляться.

С подробным списком поездов, на которые нельзя будет купить билеты, можно ознакомиться на официальном сайте "Укрзализныци".

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в билете, возврат платежей за такие билеты производится в полном объеме", - отметили в УЗ.

Напомним, недавно УЗ закрыла продажу билетов на стации Сумы после того, как город попал в "красную зону" карантина.

Как известно, карантинные зоны обновили на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС 15 октября. В "красную зону" карантина попали 8 областных центров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество УкрзализныцяХмельницкийИвано-ФранковскТернополькарантинпосадка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь